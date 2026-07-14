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Kultige Puch-Gefährte

Drei Steirer wollen mit ihren Mopeds nach Paris

Steiermark
14.07.2026 07:00
Fabian, Jakob und Lukas (v. l.) wollen es mit ihren Puch-Mopeds bis nach Paris schaffen.
Fabian, Jakob und Lukas (v. l.) wollen es mit ihren Puch-Mopeds bis nach Paris schaffen.(Bild: Puch2Paris)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Drei Cousins aus der Steiermark sind gerade mit legendären Puch-Zweirädern unterwegs nach Frankreich – bei der Fahrt an die Seine ist bei einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h Geduld gefragt.

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Bergauf sind’s höchstens 20, auf der Geraden schaffen wir 40 km/h.“ Lukas weiß also, dass in den nächsten Tagen vor allem eines gefragt sein wird: Geduld und viel Sitzfleisch. Gemeinsam mit seinen Cousins Fabian und Jakob hat er nämlich einen gewaltigen Ritt vor sich: Das Trio will es auf seinen Mopeds bis nach Paris schaffen.

Am Sonntag ging’s im heimischen Hausmannstätten los. Doch schon in Röthelstein bei Frohnleiten war fast Endstation: „Mir ist das Gasseil gerissen“, erzählt Jakob. Ein zufällig vorbeifahrender Radfahrer hat aber sofort seinen mopedkundigen Bruder vorbeigeschickt – und so konnte die Fahrt wieder aufgenommen werden. Bis nach Hallstatt kamen die drei Studenten am ersten Tag immerhin.

Insgesamt warten rund 1300 Kilometer – in acht bis neun Tagen sollte das Abenteuer geschafft sein. Übernachtet wird übrigens im Zelt – „und in der ersten Nacht war’s gleich bitterkalt“, lächelt Fabian leicht gequält. Ihre fahrbaren Untersätze sind wahre (steirische) Moped-Legenden: Ein Puch Maxi S, eine MV 50 und eine MS 50.

Das sind die drei kultigen Mopeds aus österreichischer Erzeugung.
Das sind die drei kultigen Mopeds aus österreichischer Erzeugung.(Bild: Puch2Paris)

Auf Instagram und Co. halten sie Familie und Freunde via „Puch2Paris“ am Laufenden. „Und in Aussee hat uns sogar schon ein fremder Biker erkannt“, freuen sich die drei. Wie kommt man aber überhaupt auf so eine Idee? Fabian: „Mein Frankreich-Austausch in der Schule ist wegen Corona abgesagt worden – ich hab damals schon gesagt, dass wir das nachholen und jetzt ist es so weit.“

Für alle drei ist es übrigens das erste Mal in Paris. Nach einem ausgiebigen Sightseeing holen sie dann ihre Väter in Frankreich ab. Per Hänger kommen auch die Mopeds (hoffentlich) wieder heil in die Steiermark zurück. 

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