Drei Steirer wollen mit ihren Mopeds nach Paris

Auf Instagram und Co. halten sie Familie und Freunde via „Puch2Paris“ am Laufenden. „Und in Aussee hat uns sogar schon ein fremder Biker erkannt“, freuen sich die drei. Wie kommt man aber überhaupt auf so eine Idee? Fabian: „Mein Frankreich-Austausch in der Schule ist wegen Corona abgesagt worden – ich hab damals schon gesagt, dass wir das nachholen und jetzt ist es so weit.“