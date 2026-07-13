Einbrecher stahlen Bike und schlitzten Reifen auf

Unbekannte Einbrecher sorgten in der Nacht auf den vergangenen Mittwoch in Gallzein (Tiroler Bezirk Schwaz) für Unruhe. Sie schlitzten Reifen eines E-Bikes auf und stahlen ein Mountainbike.
Die bislang unbekannten Einbrecher schlichen sich wohl in der Nacht zum Mittwoch in den Keller eines Mehrparteienhauses in Gallzein. Dort hatten sie es auf Fahrräder abgesehen.
Bei einem abgestellten E-Bike schlitzten sie zunächst die Reifen auf. Ein Mountainbike wurde schließlich zum Objekt der Begierde und wurde gestohlen. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.
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