Betrieb im Weinviertel mit 5 Sonnen ausgezeichnet

Touristische Freude im Weinviertel: Erstmals wurde ein Beherbergungsbetrieb mit der Top-Bewertung der Bauernhof- und Privatzimmervermietung ausgezeichnet.
Gastlichkeit wird im Weinviertel großgeschrieben. Und es wird kräftig ausgebaut: Das im Jahr 2025 eröffnete Weingenuss.Chalet begeistert vor allem durch seine außergewöhnliche Lage. Es befindet sich direkt in der historischen Poysdorfer Kellergasse „Kellergstetten“ und verbindet auf einzigartige Weise die jahrhundertealte Weinkellerkultur mit modernem Wohnkomfort.
Top-Bewertung geht nach Poysdorf
Der Landesverband für Urlaub am Bauernhof- und Privatzimmervermietung hat das Chalet der Familie Waltraut und Werner Hauser nun mit der höchsten Qualitätsauszeichnung der Marke „Privat zu Gast“ geehrt. Als erster Beherbergungsbetrieb im Weinviertel erhielt das Chalet die begehrten 5 Sonnen. Diese Auszeichnung steht für höchste Qualitätsstandards und würdigt Betriebe, die ihren Gästen außergewöhnlichen Komfort, ein stilvolles Ambiente sowie einen erstklassigen Service bieten.
Viel Lob für das Weinviertel
Die (touristische) Freude ist groß: Die 5-Sonnen-Klassifizierung unterstreicht nicht nur die herausragende Qualität des Weingenuss.Chalets, sondern auch das hohe Niveau des touristischen Angebots im Weinviertel. „Als erster 5-Sonnen-Betrieb ist es ein Aushängeschild für die gelungene Verbindung von regionaler Identität, gelebter Gastfreundschaft und einem exklusiven Urlaubserlebnis“, gratulierte Niederösterreichs Landtagspräsident Karl Wilfing.
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