Betrieb im Weinviertel mit 5 Sonnen ausgezeichnet

Top-Bewertung geht nach Poysdorf

Der Landesverband für Urlaub am Bauernhof- und Privatzimmervermietung hat das Chalet der Familie Waltraut und Werner Hauser nun mit der höchsten Qualitätsauszeichnung der Marke „Privat zu Gast“ geehrt. Als erster Beherbergungsbetrieb im Weinviertel erhielt das Chalet die begehrten 5 Sonnen. Diese Auszeichnung steht für höchste Qualitätsstandards und würdigt Betriebe, die ihren Gästen außergewöhnlichen Komfort, ein stilvolles Ambiente sowie einen erstklassigen Service bieten.

Viel Lob für das Weinviertel

Die (touristische) Freude ist groß: Die 5-Sonnen-Klassifizierung unterstreicht nicht nur die herausragende Qualität des Weingenuss.Chalets, sondern auch das hohe Niveau des touristischen Angebots im Weinviertel. „Als erster 5-Sonnen-Betrieb ist es ein Aushängeschild für die gelungene Verbindung von regionaler Identität, gelebter Gastfreundschaft und einem exklusiven Urlaubserlebnis“, gratulierte Niederösterreichs Landtagspräsident Karl Wilfing.