Aufatmen bei Familie! Vermisste tauchte wieder auf

Erleichterung bei den Angehörigen einer 52-jährigen Einheimischen, die seit Mitte Juni verschwunden war. Die Frau, die in Tirol wohnhaft ist, war zuletzt in Oberösterreich, verschwand danach jedoch. Nun gab die Polizei Entwarnung.
Die 52-jährige Frau wurde seit Mitte Juni als vermisst gemeldet. Sie war zu diesem Zeitpunkt wohnhaft in Tirol und dürfte sich zuletzt in Oberösterreich aufgehalten haben. Die Polizei befürchtete einen Unfall.
Nun, einige Wochen später, gibt es Entwarnung. „Die Fahndung wird widerrufen, da sich die Frau bei Angehörigen gemeldet hat“, erklärte die Polizei am Montag in einer Aussendung. Eine Abgängigkeit sei daher nicht mehr gegeben.
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