Doch keine Lösung für Verkehr in Liezen

Doch jetzt sind auch diese Pläne vom Tisch. In Liezen bleibt alles so, wie es ist. Zu diesem Schluss kam die nunmehrige Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Grund dafür ist, dass die Kosten und Nutzen für den Ausbau beim Blick auf die Landesfinanzen aktuell nicht darstellbar sind. Die einzig empfehlenswerte Variante, nämlich eine Brücke für die B320 beim Bellaflora und Adaptierungen bei weiteren Kreuzungen, hätte nämlich Kosten von insgesamt knapp 39 Millionen Euro verursacht – noch Planungs- und Nebenkosten. Auf der anderen Seite wäre die Zeitersparnis bei maximal 45 Sekunden laut Experten von Gemeinde und Land überschaubar gewesen.