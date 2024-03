„Andere Lösung“: Liezener wollen keine Umfahrung

Seit Jahren wird über eine Verkehrslösung für die Bezirkshauptstadt heftig debattiert. Vor allem an Samstagen und in der Ferienzeit stöhnen viele Liezener über Blechlawinen, die vor den Ampeln der B 320 zu stehen kommen. Im Vorjahr holte sich das Land die Stadtgemeinde mit an Bord, gab den Startschuss zu einem Beteiligungsprozess und fragte alle Betroffenen: „Braucht es eine Umfahrung?“ Mehrere Monate lang rauchten die Köpfe von Vertretern aller Liezener Gemeinderatsfraktionen, der Nachbargemeinden, der Region, der Wirtschaft und des Verkehrsressorts des Landes.