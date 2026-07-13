Urlaubsärger? Experten beraten direkt am Flughafen

Die Arbeiterkammer Niederösterreich ist bis 16. August mit einem Informationsstand im Terminal 1 des Flughafens Schwechat vertreten. Dort erhalten Reisende Hilfe bei Flugausfällen, Verspätungen, verlorenem Gepäck oder Problemen mit der Unterkunft sowie Informationen über mögliche Entschädigungsansprüche.
Damit der Sommerurlaub nicht zur Kostenfalle wird, bringt die AKNÖ ihre Konsumentenberatung wieder an den Flughafen in Schwechat – und zwar im Terminal 1. „Viele Familien oder auch Pensionisten müssen lange sparen, um sich einen gemeinsamen Urlaub leisten zu können. Wenn dann Flüge ausfallen oder es Probleme mit der Unterkunft gibt, ist das nicht nur ärgerlich, sondern oft auch ein erheblicher finanzieller Schaden. Unser Ziel ist es, das Urlaubsbudget der Reisenden zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie zu ihrem Recht und ihrem Geld kommen“, versichert Arbeiterkammer-NÖ-Präsident Markus Wieser zum Start der diesjährigen Flughafenaktion.
Infos zu Entschädigungen
Bis 16. August sind die Konsumentenschützer mit einem eigenen Informationsstand vertreten. Die Berater helfen bei Flugausfällen, langen Verspätungen, Überbuchungen, verlorenem Gepäck oder Mängeln in der gebuchten Unterkunft. Gleichzeitig informieren sie über mögliche Entschädigungsansprüche, die den Passagieren auch aufgrund von EU-Bestimmungen zustehen.
Wer mit Urlaubsärger konfrontiert ist, bekommt bei uns rasch und unkompliziert Rat und Unterstützung.
Sandra Nowak, Leiterin der AK-Konsumentenberatung
„Wir möchten die Urlauber möglichst schon vor dem Abflug erreichen. Deshalb sind wir genau dort präsent, wo viele ihre Reise antreten. Wer mit Urlaubsärger konfrontiert ist, bekommt bei uns rasch und unkompliziert Rat und Unterstützung“, verspricht Sandra Nowak, Leiterin der AK-Konsumentenberatung.
Wichtige Checklisten
Die Anlaufstelle für verzweifelte Urlauber ist freitags von 14 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Zusätzlich erhalten Reisende einen kompakten Folder mit den wichtigsten rechtlichen Tipps und Checklisten für den Ernstfall. Auch außerhalb dieser Präsenzzeiten steht die Konsumentenberatung der blaugelben Arbeiterkammer über die Hotline 05 7171-23000 und rund um die Uhr per Mail (konsumentenberatung@aknoe.at) zur Verfügung.
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