Urlaubsärger? Experten beraten direkt am Flughafen

Damit der Sommerurlaub nicht zur Kostenfalle wird, bringt die AKNÖ ihre Konsumentenberatung wieder an den Flughafen in Schwechat – und zwar im Terminal 1. „Viele Familien oder auch Pensionisten müssen lange sparen, um sich einen gemeinsamen Urlaub leisten zu können. Wenn dann Flüge ausfallen oder es Probleme mit der Unterkunft gibt, ist das nicht nur ärgerlich, sondern oft auch ein erheblicher finanzieller Schaden. Unser Ziel ist es, das Urlaubsbudget der Reisenden zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie zu ihrem Recht und ihrem Geld kommen“, versichert Arbeiterkammer-NÖ-Präsident Markus Wieser zum Start der diesjährigen Flughafenaktion.