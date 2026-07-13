Lernstörungen: 60 Kinder warten auf Therapieplatz

Zahl der Plätze verdoppelt, weiterer Standort in Lienz

Aktuell stehen am Standort in Hall rund 60 Therapieplätze für Kinder und Jugendliche zur Verfügung. „Obwohl wir die Zahl der Plätze in den vergangenen Jahren von rund 30 auf 60 verdoppelt und am Standort Lienz weitere 26 Plätze geschaffen haben, können wir den Bedarf an Förderungen nicht decken. Die Warteliste wird nicht kürzer“, berichtet Zentrums-Leiterin Christina Kraut. Derzeit warten rund 60 Kinder auf einen Therapieplatz.