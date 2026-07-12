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Small Plane Crashes in Lower Austria: Major Rescue Operation Underway

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12.07.2026 13:18
The small plane crashed near the Ötscher mountain near Gaming on Sunday afternoon.
The small plane crashed near the Ötscher mountain near Gaming on Sunday afternoon.(Bild: Ren - stock.adobe.com)
Porträt von Irina Stöckl
Porträt von Martina Münzer-Greier
Porträt von Petra Weichhart
Von Irina Stöckl , Martina Münzer-Greier und Petra Weichhart

On Sunday afternoon, a small plane carrying four people crashed in Gaming (Scheibbs district) in Lower Austria. For two of the passengers (a man and a woman), it was too late to save them; two others were seriously injured. Firefighters, emergency medical services, police, and other emergency responders are on the scene in large numbers.

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The two seriously injured are a man and a woman. They were transported to the hospital by helicopter. In total, there were two men and two women on board the small plane.

Rugged Terrain
The crash occurred about 100 meters from the Neuhaus district, which is part of the municipality of Gaming. The plane crashed in an area that is difficult to access, which is making the rescue operation even more challenging.

No cell phone reception for rescue team
Since there is no cell phone reception in the area, emergency responders must communicate via radio. According to initial, as yet unconfirmed reports, the small plane may have struck a rock. However, official confirmation of this has not yet been provided. In addition to emergency medical services, police, and firefighters, mountain rescue teams are also on the scene.

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