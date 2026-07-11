Bergsteigerin von Stein getroffen und abgestürzt

Frau stürzte über steiles Felsgelände

Der Brocken traf eine 38-jährige Deutsche aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, die sich am Ende der Gruppe befand. Durch die Wucht des Aufpralls verlor die Alpinistin den Halt und stürzte rund zwei bis drei Meter über das steile Felsgelände ab. Sie blieb verletzt liegen.