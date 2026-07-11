Bergsteigerin von Stein getroffen und abgestürzt

Dramatischer Zwischenfall im Tiroler Ötztal: Eine 38-jährige Bergsteigerin aus Deutschland wurde am Samstagvormittag bei einem Steinschlag verletzt. Ein herabstürzender Felsbrocken riss die Alpinistin aus dem Gleichgewicht, woraufhin sie mehrere Meter über steiles Gelände abstürzte.
Schreckmomente für eine vierköpfige Bergsteigergruppe im Gemeindegebiet von Längenfeld: Gegen 9.40 Uhr löste sich am Ostgrat der „Wilden Leck“ plötzlich ein mittelgroßer Stein aus dem Fels.
Frau stürzte über steiles Felsgelände
Der Brocken traf eine 38-jährige Deutsche aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, die sich am Ende der Gruppe befand. Durch die Wucht des Aufpralls verlor die Alpinistin den Halt und stürzte rund zwei bis drei Meter über das steile Felsgelände ab. Sie blieb verletzt liegen.
Begleiter schlugen sofort Alarm
Ihre Begleiter reagierten sofort, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Kurz darauf rückte der Notarzthubschrauber „Martin 8“ aus und barg die Verletzte aus dem alpinen Gelände. Anschließend wurde die 38-Jährige in das Krankenhaus nach Zams geflogen.
Die drei übrigen Mitglieder der Gruppe blieben unverletzt und konnten den Abstieg ins Tal selbstständig fortsetzen. Die Ursache für den Steinschlag ist derzeit nicht bekannt.
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