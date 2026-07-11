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Thermik setzte aus

Paragleiter (27) bei harter Notlandung verletzt

Tirol
11.07.2026 20:44
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Schreckmoment in den Tiroler Bergen: Ein 27-jähriger Deutscher verlor beim Flug mit seinem Paragleiter in Galtür wegen fehlender Thermik plötzlich an Höhe. Eine Sicherheitslandung bei der Jamtalhütte endete mit Verletzungen – die Bergrettung musste ausrücken.

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Zum Zwischenfall kam es am Samstag gegen 17.15 Uhr im Gemeindegebiet von Galtür. „Ein 27-jähriger Deutscher verlor aufgrund mangelnder Thermik beim Flug mit seinem Paragleiter rapide an Höhe, daher entschloss er sich zu einer Sicherheitslandung im Bereich der Jamtalhütte“, erklärt die Polizei.

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Beim Aufsetzen kam es jedoch zu einer harten Landung, bei der sich der Mann Verletzungen zuzog. Nach dem Unfall rückte die Bergrettung Galtür aus und übernahm die Erstversorgung des Verletzten. Anschließend wurde der Paragleiter ins Tal gebracht und weiter ins Spital nach Reutte geflogen.

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