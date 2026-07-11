Far from a perfect 1: Here’s how you graded the coalition

The top student in the class is ÖVP Defense Minister Klaudia Tanner. She comes out on top with a solid “C+.” Far behind her is her party leader and Federal Chancellor Christian Stocker, who lands in 13th place with a clear “C.” Vice Chancellor Andreas Babler even received a “F” on the “Krone” report card—only the pink-haired State Secretary Sepp Schellhorn is even less popular (and only managed to avoid the “F” thanks to rounding). Both of them would have to repeat the year. NEOS Chairwoman Beate Meinl-Reisinger also narrowly escaped this fate.