Need some help!
Far from a perfect 1: Here’s how you graded the coalition
Did they pass? From the perspective of “Krone” readers, only just barely. Which ministers performed best, and which ones are failing? One thing is clear after about 37,000 votes cast on krone.at: Extra help over the summer break is necessary!
Line up for report cards! The five-day plenary week is over, and the government is heading into its summer break. Deserved? Hardly, if you ask “Krone” readers. More than 37,000 times, they gave the ministers school grades in an online vote—and often handed out failing grades.
After 16 months of the three-party coalition, there are no political “model students” in their eyes. On the contrary: nearly the entire government bench narrowly avoids failing grades! “Four wins” seems to have been the motto.
The top student in the class is ÖVP Defense Minister Klaudia Tanner. She comes out on top with a solid “C+.” Far behind her is her party leader and Federal Chancellor Christian Stocker, who lands in 13th place with a clear “C.” Vice Chancellor Andreas Babler even received a “F” on the “Krone” report card—only the pink-haired State Secretary Sepp Schellhorn is even less popular (and only managed to avoid the “F” thanks to rounding). Both of them would have to repeat the year. NEOS Chairwoman Beate Meinl-Reisinger also narrowly escaped this fate.
The overall grade point average across the entire government bench: 4.11! So some extra tutoring over the summer would definitely be in order.
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