Nicht jede Karriere beginnt im Klassenzimmer

Für manche Jugendliche bedeutet der Schulschluss aber noch mehr. Er ist ein Moment, in dem eine neue Zeit beginnt. Eine Zeit, in der wichtige Weichen gestellt werden. Oft liegt ein Gedanke nahe: Einfach weitermachen wie bisher. Noch ein Schuljahr, noch ein Abschluss, vielleicht später Matura oder Studium. Für viele junge Menschen ist das genau der richtige Weg. Aber eben nicht für alle. Nicht jeder Mensch blüht auf der Schulbank auf. Nicht jeder entdeckt seine Stärken in Referaten und Schularbeiten. Manche brauchen Praxis. Manche wollen anpacken, ausprobieren, mit den Händen arbeiten und am Ende des Tages sehen, was sie geschafft haben.