Experte überzeugt: Mehr Lehre, weniger Bürokratie

Umso ernüchternder ist die aktuelle Anpassung der betrieblichen Lehrstellenförderung. Es konnte zwar der befürchtete Kahlschlag verhindert werden – aber das Fördervolumen wird für 2027 und 2028 nicht erhöht, sondern – wie in den vergangenen drei Jahren – bei 280 Millionen Euro eingefroren. Durch die fehlende Valorisierung entsteht schon heuer eine Lücke von rund 75 Millionen Euro, weil zwar nicht die Lehrlingszahlen, aber die Lehrlingseinkommen laufend gestiegen sind. Gleichzeitig wird die Basisförderung für Lehrverhältnisse ab 1. Juli auf 75 % reduziert. Eine volle Basisförderung bleibt pro Lehrbetrieb und Kalenderjahr nur noch einmal möglich. Für die Betriebe wird das System damit komplizierter.