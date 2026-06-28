Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kolumne von David Narr

Experte überzeugt: Mehr Lehre, weniger Bürokratie

Tirol
28.06.2026 17:00
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von David Narr
Von David Narr

„Wer auf Lehrlinge setzt, stellt Ausbilder ab“ – dessen ist sich „Krone“-Kolumnist David Narr, gleichzeitig auch Tirols WK-Fachkräftekoordinator  sicher. Was das für Betriebe bedeutet, zeigt er auf.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer über Fachkräfte spricht, muss auch über die Finanzierung ihrer Ausbildung sprechen. Genau hier gibt es seit Jahren eine Schieflage: Für das schulisch-akademische System fließen Milliarden. Die berufspraktische Ausbildung hingegen wird zu einem großen Teil von den Betrieben getragen. Dabei ist gerade sie einer der wichtigsten Schlüssel gegen den Fachkräftemangel. In der Tiroler Jugendstudie sagen 40 Prozent der 13- bis 15-Jährigen, dass sie die Fachberufslehre als besten Zukunftsweg sehen. Auch im WKO-Fachkräfte-Radar wird sichtbar, dass sich 60 Prozent des künftigen Ausbildungsbedarfs nur über die Fachberufslehre abdecken lassen.

Umso ernüchternder ist die aktuelle Anpassung der betrieblichen Lehrstellenförderung. Es konnte zwar der befürchtete Kahlschlag verhindert werden – aber das Fördervolumen wird für 2027 und 2028 nicht erhöht, sondern – wie in den vergangenen drei Jahren – bei 280 Millionen Euro eingefroren. Durch die fehlende Valorisierung entsteht schon heuer eine Lücke von rund 75 Millionen Euro, weil zwar nicht die Lehrlingszahlen, aber die Lehrlingseinkommen laufend gestiegen sind. Gleichzeitig wird die Basisförderung für Lehrverhältnisse ab 1. Juli auf 75 % reduziert. Eine volle Basisförderung bleibt pro Lehrbetrieb und Kalenderjahr nur noch einmal möglich. Für die Betriebe wird das System damit komplizierter.

Zitat Icon

Wer auf Lehrlinge setzt, stellt Ausbilder ab, investiert Zeit, erklärt, begleitet, motiviert und gibt jungen Menschen eine berufliche Perspektive.

David Narr, Tirols WK-Fachkräftekoordinator

Bild: Christof Birbaumer

Das bedeutet: weniger Lehre, mehr Bürokratie. Aber wir brauchen das genaue Gegenteil! Wer auf Lehrlinge setzt, stellt Ausbilder ab, investiert Zeit, erklärt, begleitet, motiviert und gibt jungen Menschen eine berufliche Perspektive. Das passiert nicht auf Knopfdruck und schon gar nicht gratis. Lehrlingsausbildung ist eine enorme Leistung der Betriebe – und sie verdient Rahmenbedingungen, die dieses Engagement erleichtern.

Zitat Icon

Der wirksamste Hebel wäre eine Senkung der Lohnnebenkosten für Lehrlinge. Das würde Monat für Monat wirken. Für jeden Lehrling.

David Narr, Tirols WK-Fachkräftekoordinator

Bild: Christof Birbaumer

Deshalb ist es Zeit für einen anderen Zugang. Statt auf immer kleinteiligere Fördermechanismen zu setzen, sollten wir Ausbildungsbetriebe direkt und dauerhaft entlasten. Der wirksamste Hebel wäre eine Senkung der Lohnnebenkosten für Lehrlinge. Das würde Monat für Monat wirken. Für jeden Lehrling. Ohne komplizierte Förderregeln, ohne Warten auf Abrechnungen, ohne zusätzliche Bürokratie.

Wenn die Politik von Bürokratieabbau spricht, dann muss sie dort anfangen, wo Betriebe den Unterschied sofort spüren. Nicht mit noch einer Ausnahme. Nicht mit noch einem Formular. Sondern mit einer strukturellen Entlastung, die Ausbildung attraktiver macht und Planungssicherheit gibt. Denn vom Können unserer Fachkräfte ist nicht nur der Wirtschaftsstandort, sondern unsere ganze Gesellschaft abhängig. Wenn zum Beispiel keiner mehr den Wasserschaden repariert, das Auto wartet oder die Fassade dämmt, wird es ungemütlich.

Lesen Sie auch:
Kolumne von David Narr
Was fürs Poly gut ist, ist auch gut für die Lehre
08.06.2026

Die gute Nachricht zum Schluss: Noch haben wir in Tirol Ausbildungsbetriebe, die Lehrlinge zu top qualifizierten Fachkräften machen – trotz aller Hürden, steigender Kosten und wachsender Bürokratie. Wenn es die Politik diesen Betrieben leichter macht, kann die berufspraktische Ausbildung auch in Zukunft auf jenem hohen Niveau funktionieren, das Tirol stark macht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
28.06.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
255.750 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
178.982 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
136.480 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3615 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1137 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Österreich
Heißester Tag in Wien seit Beginn der Messungen
911 mal kommentiert
Im Wiener Prater ist es höllisch heiß.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf