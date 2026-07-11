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Two Accidents in Tyrol

Paraglider Pilot Crashed and Died; German Man Landed in a Lake

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11.07.2026 10:39
Another paraglider pilot crashed into Lake Achensee and had to be rescued by boat.
Another paraglider pilot crashed into Lake Achensee and had to be rescued by boat.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

A tragic accident occurred Friday morning in Neustift in the Stubai Valley in Tyrol! A 28-year-old German paraglider pilot crashed with her paraglider and struck a tree. She died at the scene of the accident. A few hours later, a 24-year-old pilot crashed into Lake Achensee.

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The horrific accident occurred around 10 a.m. in Neustift in the Stubai Valley. There, a 28-year-old German woman from the Schwalm-Eder district crashed with her paraglider in the forested area of the Elfer. The cause is not yet clear. She collided with a tree and sustained fatal injuries.

Second Pilot Crashed into Lake Achensee
Shortly after 12 p.m., another serious incident involving a paraglider occurred in Pertisau (Schwaz district). A 24-year-old German man from the Rhein-Sieg district fell about 25 meters into Lake Achensee with his paraglider folded up.

It is not yet clear how this happened. The pilot fell into the water and was rescued by the occupants of a boat. They had witnessed the crash and brought the injured man ashore immediately after the incident.

The 24-year-old sustained serious injuries and, after receiving initial treatment on shore, was flown by emergency medical helicopter to the Innsbruck Regional Hospital.

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