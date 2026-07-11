Einsatzkräfte mussten Lenker (38) aus Pkw befreien

Der 38-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz war mit seinem Auto samt Anhänger am Samstag gegen 5 Uhr früh auf der B67 im Bereich Obervogau Richtung Leibnitz unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann, wie Zeugen bestätigen, von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand.