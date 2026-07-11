Einsatzkräfte mussten Lenker (38) aus Pkw befreien

Ein 38-jähriger Steirer wurde Samstagfrüh bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann war aus bislang unklarer Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.
Der 38-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz war mit seinem Auto samt Anhänger am Samstag gegen 5 Uhr früh auf der B67 im Bereich Obervogau Richtung Leibnitz unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann, wie Zeugen bestätigen, von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand.
Mann aus Fahrzeug befreit
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt und laut Polizei nicht ansprechbar. Die Freiwilligen Feuerwehren Vogau und Obervogau befreiten den Mann aus dem Fahrzeug.
Er wurde vom Notarzt erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz in das LKH Wagna eingeliefert. Die Straße war während der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch.
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