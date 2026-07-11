76-Jähriger von Baum überrollt: Schwer verletzt

Der Mann war mit seinem 45-jährigen Sohn bei Waldarbeiten in Schrems (Bezirk Weiz) beschäftigt. Er hatte zugeschnittene Stämme bearbeitet. Als er eine Motorsäge zur Seite legen wollte, geriet ein bereits gefällter Baum ins Rollen – der Pensionist wurde erfasst und von dem Baum überrollt.