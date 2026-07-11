76-Jähriger von Baum überrollt: Schwer verletzt

Ein Pensionist wurde bei Waldarbeiten in der Steiermark am Freitag schwer verletzt. Sein Sohn setzte den Notruf ab.
Der Mann war mit seinem 45-jährigen Sohn bei Waldarbeiten in Schrems (Bezirk Weiz) beschäftigt. Er hatte zugeschnittene Stämme bearbeitet. Als er eine Motorsäge zur Seite legen wollte, geriet ein bereits gefällter Baum ins Rollen – der Pensionist wurde erfasst und von dem Baum überrollt.
Schwerverletzter im Spital
Der Sohn musste den Unfall mitansehen, er setzte sofort den Notruf ab. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.
Neben dem Team des Christophorus 12 waren auch das Rote Kreuz und die Bergrettung im Einsatz. Die Land- und Forstwirtschaftsinspektion wurde über den Unfall informiert.
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