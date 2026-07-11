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Schwerer Arbeitsunfall

Steirer (54) stürzte kopfüber auf Asphaltboden

Steiermark
11.07.2026 07:57
Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der Mann war am Freitag in der Steiermark mit Aufbauarbeiten für ein Fest beschäftigt. Dabei kam es zu einem folgenschweren Unfall. Der 54-Jährige musste reanimiert werden.

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Der Mann war am Freitag gegen 18 Uhr in Teipl (Bezirk Deutschlandsberg) gemeinsam mit anderen Helfern damit beschäftigt, ein Fest vorzubereiten. Um eine Leine an einer Dachrinne in rund vier Metern Höhe zu befestigen, ließ der 54-Jährige sich mit einem Gabelstapler anheben. Er stand dabei auf dem Gabelzinken des Staplers.

Aufprall aus mehreren Metern
Plötzlich verlor er das Gleichgewicht, rutschte von der Staplergabel und stürzte aus mehreren Metern Höhe kopfüber auf den Asphaltboden. Anwesende Ersthelfer, darunter Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein First Responder, begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Nach Reanimation ins LKH geflogen
Die alarmierte Rettung schaffte es, den Mann zu stabilisieren. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber C12 schwer verletzt in das LKH-Universitätsklinikum Graz geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie den arbeitsschutzrechtlichen Umständen laufen.

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