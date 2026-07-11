Steirer (54) stürzte kopfüber auf Asphaltboden

Der Mann war am Freitag gegen 18 Uhr in Teipl (Bezirk Deutschlandsberg) gemeinsam mit anderen Helfern damit beschäftigt, ein Fest vorzubereiten. Um eine Leine an einer Dachrinne in rund vier Metern Höhe zu befestigen, ließ der 54-Jährige sich mit einem Gabelstapler anheben. Er stand dabei auf dem Gabelzinken des Staplers.