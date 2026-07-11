Steirer (54) stürzte kopfüber auf Asphaltboden

Der Mann war am Freitag in der Steiermark mit Aufbauarbeiten für ein Fest beschäftigt. Dabei kam es zu einem folgenschweren Unfall. Der 54-Jährige musste reanimiert werden.
Der Mann war am Freitag gegen 18 Uhr in Teipl (Bezirk Deutschlandsberg) gemeinsam mit anderen Helfern damit beschäftigt, ein Fest vorzubereiten. Um eine Leine an einer Dachrinne in rund vier Metern Höhe zu befestigen, ließ der 54-Jährige sich mit einem Gabelstapler anheben. Er stand dabei auf dem Gabelzinken des Staplers.
Aufprall aus mehreren Metern
Plötzlich verlor er das Gleichgewicht, rutschte von der Staplergabel und stürzte aus mehreren Metern Höhe kopfüber auf den Asphaltboden. Anwesende Ersthelfer, darunter Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein First Responder, begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.
Nach Reanimation ins LKH geflogen
Die alarmierte Rettung schaffte es, den Mann zu stabilisieren. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber C12 schwer verletzt in das LKH-Universitätsklinikum Graz geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie den arbeitsschutzrechtlichen Umständen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.