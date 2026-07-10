Das verschollene Mosaik als unterhaltsamer Comic

Kampf um eine angemessene Präsentation

Pichler kämpfte verbissen für eine ordentliche Präsentation seines Fundes, schrieb zwischen 1897 und 1904 zwölfmal an die Verantwortlichen und wurde ebenso oft ignoriert. 1920 schließlich musste das Mosaik aus Platzmangel aus dem Keller weichen und fand eine Zwischenheimat im Alten Lapidarium in der Raubergasse. Bei der Übersiedlung 1965 nach Eggenberg ging es jedoch wieder „verloren“.