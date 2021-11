Charlotte Gainsbourg: Lässige Kollektion für Zara

„Konnte nie das perfekte Paar finden“

Aus gutem Grund, wie Gaisbourg der „Vogue“ nun verraten hat. „Natürlich hat mir meine Mutter Jeans gekauft, OshKosh (ein Kindermodenhersteller, Anm.) und all das, was in den 70er-Jahren Trend war“, erinnerte sie sich an ihre ersten modischen Erfahrungen zurück. „Aber ich habe immer nach dem besten Paar Jeans gesucht.“ Ihre Leidenschaft für den strapazierfähigen Denimstoff habe sie schließlich in der Zusammenarbeit mit Zara inspiriert.