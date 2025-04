Neue Kiesbänke sichern Lebensraum für den Huchen

Die Freude stand den Naturschützern am Mittwoch ins Gesicht geschrieben: Am Ufer der Mur, südlich der Rötschbachmündung in Gratkorn, präsentierte man das bisher größte steirische Renaturierungsprojekt für den Huchen. „Lange bin ich selbst mit Gartenwerkzeug im Fluss gestanden, um den Schotter zu lockern und Laichplätze zu schaffen – dieses Projekt ist jetzt die Krönung schlechthin“, sagt Franz Keppel, besser bekannt als „Huchenfranz“. Er ist sich sicher: „Die Fische sind uns dankbar.“