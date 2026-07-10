Bub (12) raste auf E-Scooter der Polizei davon

Verfolgung mit Blaulicht

Als eine Streife mit Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung aufnahmen, trauten die Polizisten ihren Augen kaum. Die beiden Buben beschleunigten ihre Scooter auf rund 50 km/h. Kurze Zeit später hielt jedoch einer der beiden Raser an und gab die Flucht vor den Ordnungshütern auf.

80 km/h in 30er-Zone

Der andere Bub setzte indes die rasende Fahrt auf dem E-Scooter fort. Und erhöhte das Tempo sogar – mit teilweise mehr als 80 km/h bretterte der junge Verkehrsrowdy durch eine 30er-Zone und geriet in mehreren Kurven auf die Gegenfahrahn. Nach zwei Kilometern bog er plötzlich in eine Straße ab, die durch Poller für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist. So versuchte er, die Polizisten abzuhängen.