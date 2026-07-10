Bub (12) raste auf E-Scooter der Polizei davon

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferten sich zwei Buben mit der Polizei in Michelhausen (NÖ), um einer technischen Kontrolle ihrer E-Scooter zu entgehen. Erst beschleunigten sie auf knapp 50 km/h. Als einer der Zwölfjährigen aufgab, bretterte der andere sogar mit bis zu 80 km/h davon.
Technische Fahrzeugkontrollen führten Polizisten und Sachverständige in Michelhausen im Bezirk Tulln durch. Plötzlich fielen den Beamten zwei junge E-Scooter-Fahrer auf, die ihre Roller beim Anblick der Exekutive stoppten, wendeten und mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit davonfuhren.
Verfolgung mit Blaulicht
Als eine Streife mit Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung aufnahmen, trauten die Polizisten ihren Augen kaum. Die beiden Buben beschleunigten ihre Scooter auf rund 50 km/h. Kurze Zeit später hielt jedoch einer der beiden Raser an und gab die Flucht vor den Ordnungshütern auf.
80 km/h in 30er-Zone
Der andere Bub setzte indes die rasende Fahrt auf dem E-Scooter fort. Und erhöhte das Tempo sogar – mit teilweise mehr als 80 km/h bretterte der junge Verkehrsrowdy durch eine 30er-Zone und geriet in mehreren Kurven auf die Gegenfahrahn. Nach zwei Kilometern bog er plötzlich in eine Straße ab, die durch Poller für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist. So versuchte er, die Polizisten abzuhängen.
Eltern werden angezeigt
Doch die Beamten setzten die Verfolgung zu Fuß fort, schnitten dem Buben den Weg ab und stoppten schließlich die rasante Fahrt. Bei der Einvernahme gaben die beiden Zwölfjährigen an, dass ihre E-Scooter in aufgeladenem Zustand bis zu 57 bzw. bis zu 90 km/h erreichen würden. Die Folge: Die Erziehungsberechtigten der jungen Raser werden angezeigt.
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