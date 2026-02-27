Vorteilswelt
„Sofort abgebrochen“

Knie verwechselt! Panne bei Eingriff an der Klinik

Tirol
27.02.2026 09:40
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Peinliche Panne an der Innsbrucker Klinik: Bei einer geplanten Arthroskopie des Knies einer Patientin am Mittwoch ist es zu einer Verwechslung der Seiten gekommen, wie die Klinik am Freitag selbst mitteilte. Der Eingriff wurde sofort abgebrochen, als die Verwechslung bemerkt wurde.

Wie es zu der Verwechslung kommen konnte, sei derzeit noch völlig unklar. „Bei der betroffenen Patientin wurden aus Gründen, die derzeit noch geprüft werden, die Seiten verwechselt und der Eingriff am falschen Knie begonnen“, teilte die Klinik am Freitagvormittag in einer Aussendung mit.  

„Eingriff sofort abgebrochen“
Nachdem sofort klar geworden war, „dass bei diesem Knie kein Schaden vorliegt, der operativ versorgt werden muss, wurde der Eingriff sofort abgebrochen und die Patientin aus der Narkose aufgeweckt“, hieß es weiter.

Die Patientin sei über den Vorfall „umfassend informiert“ worden und „es wurde eine Meldung an die Haftpflichtversicherung“ der Klinik übermittelt.

Rein medizinisch gesehen handelt es sich um einen kleinen Zwischenfall ohne Folgen, da der Eingriff rechtzeitig abgebrochen wurde.

Alois Obwegeser, Ärztlicher Direktor

„Nehmen Vorfall sehr ernst“
„Natürlich haben wir uns bei der Patientin bereits in aller Form entschuldigt“, sagte Alois Obwegeser, Ärztlicher Direktor der Klinik Innsbruck. „Rein medizinisch gesehen handelt es sich um einen kleinen Zwischenfall ohne Folgen, da der Eingriff rechtzeitig abgebrochen wurde. Dennoch nehmen wir das Geschehene sehr ernst!“

Es seien bereits alle Schritte eingeleitet worden, um den Vorfall gemeinsam mit allen involvierten Berufsgruppen bis ins Detail aufzuarbeiten. „Um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, wie wir unsere bereits sehr hohen Sicherheitsmaßnahmen noch weiter verbessern können“, so Obwegeser.

Bei einer Arthroskopie handelt es sich um einen minimalinvasiven Eingriff, mit dem Schäden im Inneren des Knies behandelt werden können. Früher sei der Eingriff auch aus diagnostischen Gründen durchgeführt worden, um eventuelle Schäden überhaupt feststellen zu können.

