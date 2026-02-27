Knie verwechselt! Panne bei Eingriff an der Klinik

Peinliche Panne an der Innsbrucker Klinik: Bei einer geplanten Arthroskopie des Knies einer Patientin am Mittwoch ist es zu einer Verwechslung der Seiten gekommen, wie die Klinik am Freitag selbst mitteilte. Der Eingriff wurde sofort abgebrochen, als die Verwechslung bemerkt wurde.
Wie es zu der Verwechslung kommen konnte, sei derzeit noch völlig unklar. „Bei der betroffenen Patientin wurden aus Gründen, die derzeit noch geprüft werden, die Seiten verwechselt und der Eingriff am falschen Knie begonnen“, teilte die Klinik am Freitagvormittag in einer Aussendung mit.
„Eingriff sofort abgebrochen“
Nachdem sofort klar geworden war, „dass bei diesem Knie kein Schaden vorliegt, der operativ versorgt werden muss, wurde der Eingriff sofort abgebrochen und die Patientin aus der Narkose aufgeweckt“, hieß es weiter.
Die Patientin sei über den Vorfall „umfassend informiert“ worden und „es wurde eine Meldung an die Haftpflichtversicherung“ der Klinik übermittelt.
Rein medizinisch gesehen handelt es sich um einen kleinen Zwischenfall ohne Folgen, da der Eingriff rechtzeitig abgebrochen wurde.
Alois Obwegeser, Ärztlicher Direktor
Bild: Christof Birbaumer
„Nehmen Vorfall sehr ernst“
„Natürlich haben wir uns bei der Patientin bereits in aller Form entschuldigt“, sagte Alois Obwegeser, Ärztlicher Direktor der Klinik Innsbruck. „Rein medizinisch gesehen handelt es sich um einen kleinen Zwischenfall ohne Folgen, da der Eingriff rechtzeitig abgebrochen wurde. Dennoch nehmen wir das Geschehene sehr ernst!“
Es seien bereits alle Schritte eingeleitet worden, um den Vorfall gemeinsam mit allen involvierten Berufsgruppen bis ins Detail aufzuarbeiten. „Um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, wie wir unsere bereits sehr hohen Sicherheitsmaßnahmen noch weiter verbessern können“, so Obwegeser.
Bei einer Arthroskopie handelt es sich um einen minimalinvasiven Eingriff, mit dem Schäden im Inneren des Knies behandelt werden können. Früher sei der Eingriff auch aus diagnostischen Gründen durchgeführt worden, um eventuelle Schäden überhaupt feststellen zu können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.