ÖGK-Kahlschlag: Es ist an der Zeit, aufzubegehren!

Es sei in diesem Zusammenhang an 2018 erinnert. Damals kam es unter der schwarz-blauen Regierung zur Fusion der Gebietskrankenkassen, verbunden mit dem Versprechen, dass dies durch Einsparungen in der Verwaltung eine Milliarde Euro bringt. Die „Patientenmilliarde“ wurde geboren. Wo diese versickert ist, ist nur schwer zu erahnen. Möglicherweise irgendwo östlich von Tirol. Bei den Patienten kam sie jedenfalls nie an. Und die Kassen schreiben munter Hunderte Millionen Defizit pro Jahr.