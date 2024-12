„Bin überzeugt, es wird weitere Fusionen geben“

Gefeiert wird die „Gemeinde-Heirat“ am Neujahrstag bei einer Sternwanderung. Am Nachmittag kommen die Bewohner aus allen Ortsteilen zusammen, um auf das neue Jahr anzustoßen. Für Ende Jänner oder Anfang Februar ist eine Bürgerinformations-Veranstaltung in Söchau geplant.