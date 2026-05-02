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Erhöhte Bedrohungslage

Öltanker entführt: Kehren die Piraten zurück?

Ausland
02.05.2026 19:00
Ein schwer bewaffneter Pirat vor der Küste Somalias. (Symbolbild)
Ein schwer bewaffneter Pirat vor der Küste Somalias. (Symbolbild)(Bild: APA/AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Unbekannte bewaffnete Männer haben am Samstag den Öltanker MT Eureka vor der Küste Jemens überfallen und entführt. Sie steuern das Schiff in Richtung Somalia. 

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Die Männer sollen vor der Küste der Provinz Schabwa die Kontrolle über das Schiff übernommen haben und es in Richtung Golf von Aden steuern.

Die jemenitische Küstenwache teilte mit, der Standort des Tankers sei ermittelt worden. Man wolle den Tanker verfolgen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um ihn zurückzugewinnen und die Sicherheit seiner Besatzung zu gewährleisten.

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