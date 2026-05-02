Erhöhte Bedrohungslage
Öltanker entführt: Kehren die Piraten zurück?
Unbekannte bewaffnete Männer haben am Samstag den Öltanker MT Eureka vor der Küste Jemens überfallen und entführt. Sie steuern das Schiff in Richtung Somalia.
Die Männer sollen vor der Küste der Provinz Schabwa die Kontrolle über das Schiff übernommen haben und es in Richtung Golf von Aden steuern.
Die jemenitische Küstenwache teilte mit, der Standort des Tankers sei ermittelt worden. Man wolle den Tanker verfolgen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um ihn zurückzugewinnen und die Sicherheit seiner Besatzung zu gewährleisten.
Vor der Küste Somalias kam es in letzter Zeit immer häufiger zu Überfällen auf Schiffe.
„Erhöhte Bedrohungslage“
In den Nullerjahren verbreiteten somalische Piraten Schrecken bis weit in den Indischen Ozean. Jahrelang herrschte Ruhe. Jüngst sprach britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) von einer erheblichen Erhöhung der Bedrohungslage in somalischen Gewässern. Behörden des ostafrikanischen Landes dagegen betonen, es sei zu früh, von einer Rückkehr der Piraterie zu sprechen.
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