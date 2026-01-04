Silvester-Inferno: „Das bringt mich zum Weinen!“

Mit ihrem Schicksal hadert die tapfere Frau nicht. „Mir wurde eine wundervolle zweite Chance geschenkt“, sagte sie in einem Interview zur „Krone“. Die jüngsten Geschehnisse in der Schweiz lassen allerdings wieder die Erinnerungen hochkommen. „Als ich damals aus dem Koma erwacht bin, habe ich alles nachgelesen. Ich habe über eine schwer verletzte Frau gelesen und dachte: ,Ja, das bin ich.‘ Oder über eine Frau, die bereits zig Operationen hinter sich gebracht hat. Ja, das war, bin auch ich. Das jetzt liest sich anders, weil es nicht ich bin. Aber ich weiß genau, wie es diesen Menschen geht. Es tut mir so unendlich leid!“