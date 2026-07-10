Endlich Ferien: Steirische Schüler sind bereit

„Schreiben und Rechnen waren lustiger“

Bei den Lieblingsfächern gehen die Meinungen der Kinder aber auseinander: „Ich mag Werken am liebsten“, sagt Hannah. Dabei hatte Laura weniger Spaß: „Für mich war Werken ein bisschen anstrengend. Schreiben und Rechnen sind lustiger.“ Bei den Buben hoch im Kurs: „Turnen! Da spielen wir viele Spiele“, erzählt Elias. Wenn es nach Yunus geht, darf im nächsten Schuljahr auf singen verzichtet werden: „Das gefällt mir nicht so gut.“