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Letzter Schultag

Endlich Ferien: Steirische Schüler sind bereit

Steiermark
10.07.2026 06:00
Mit dem Zeugnis in der Hand geht's raus aus der Schule und ab in die Ferien.
Mit dem Zeugnis in der Hand geht's raus aus der Schule und ab in die Ferien.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Zeugnis in der Hand und raus aus der Schule: Jetzt gibt es erst einmal eine Pause vom Lesen, Schreiben und Rechnen. Mehr als 129.000 Schüler starten heute in die schönste Zeit des Jahres – vor dem Start in die Ferien haben wir die Arnold Schwarzenegger Volksschule in Thal besucht.

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Kaum ein Schultag wird von Kindern sehnlicher erwartet als der Zeugnistag. Endlich starten die Ferien – neun Wochen ohne Mathematik, Werken und Co. Stattdessen stehen Ausflüge mit Geschwistern, Eltern und Großeltern und Besuche bei Freunden am Programm. Rund 129.409 steirische Schülerinnen und Schüler starten am heutigen Freitag in die Sommerferien. Die Aufregung war vor allem bei all jenen groß, die zum ersten Mal ein Zeugnis mit nach Hause bringen.

In der Arnold Schwarzenegger Volksschule in Thal laufen die Vorbereitungen für die Zeugnisvergabe bereits seit Tagen auf Hochtouren. Dokumente werden gedruckt und unterschrieben, Kinder wirbeln durchs Gebäude, an der Tafel eines Klassenzimmers steht bereits „Schöne Ferien“ in großen, bunten Buchstaben. „Das vergangene Schuljahr war sehr intensiv“, bestätigt Direktorin Gundula Worsch bei unserem Besuch am Donnerstagmorgen.

Dem stimmen Yunus, Elias, Hannah, Laura und Elias zu. Die fünf Erstklässler können auf ein aufregendes Schuljahr zurückblicken. „Wir haben so viel gelernt. Das hat uns gut gefallen“, sind sich die beiden Mädchen einig. „Und wir haben viele Ausflüge gemacht“, erinnert sich Elias.

Elias, Elias, Yunus, Hannah und Laura (v.l.) freuen sich auf die Ferien.
Elias, Elias, Yunus, Hannah und Laura (v.l.) freuen sich auf die Ferien.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Schreiben und Rechnen waren lustiger“
Bei den Lieblingsfächern gehen die Meinungen der Kinder aber auseinander: „Ich mag Werken am liebsten“, sagt Hannah. Dabei hatte Laura weniger Spaß: „Für mich war Werken ein bisschen anstrengend. Schreiben und Rechnen sind lustiger.“ Bei den Buben hoch im Kurs: „Turnen! Da spielen wir viele Spiele“, erzählt Elias. Wenn es nach Yunus geht, darf im nächsten Schuljahr auf singen verzichtet werden: „Das gefällt mir nicht so gut.“

Aber nicht nur die fünf Erstklässler aus Thal haben ab heute frei. Für insgesamt 48.297 Volksschüler beginnen die Sommerferien. Hinzu kommen 30.076 Mittelschüler, 29.696 AHS- sowie 20.494 BHS-Schüler und 846 Kinder aus Sonderschulen. Außerdem bekommen 1923 Jugendliche in Polytechnischen Schulen heute ein Zeugnis.

Direktorin Gundula Worsch hatte am Donnerstag getreu dem Motto eine verrückte Frisur.
Direktorin Gundula Worsch hatte am Donnerstag getreu dem Motto eine verrückte Frisur.(Bild: Christian Jauschowetz)
Lehrerin Bettina Fuchs hat „ihre“ Taferlklassler gut durchs erste Schuljahr gebracht.
Lehrerin Bettina Fuchs hat „ihre“ Taferlklassler gut durchs erste Schuljahr gebracht.(Bild: Christian Jauschowetz)

Mottowoche stimmte auf Ferien ein
Nervös macht das erste offizielle Zeugnis Elisas, Yunus, Laura, Elias und Hannah aber nicht: „Das ist ja schon das zweite Zeugnis, das wir kriegen“, stellen die Fünf richtig und spielen auf das „Semesterzeugnis“ – die Schulnachricht am Ende des ersten Halbjahres – an.

Darüber hinaus wurde in der letzten Schulwoche bereits ein wenig Wind aus den Segeln genommen: „Wir hatten jeden Tag ein anderes Motto“, verrät Direktorin Worsch. Sonnenbrillen, Hüte, die Farbe Blau und verrückte Frisuren. „Den Kindern hat‘s getaugt und der Pfarrer hat sich am Mittwoch gewundert, warum alle blau angezogen sind“, lacht die Schulleiterin.

226
SUSPENDIERUNGEN
Die Zahl der suspendierten Schüler hat sich in der Steiermark im Schuljahr 2025/26 mehr als verdoppelt. Im Schuljahr 2024/25 kam es zu „nur“ 102 Suspendierungen.

Verdiente Auszeit für die Kinder
Dass die Ferien jetzt eine nötige Pause sind, weiß auch Lehrerin Bettina Fuchs. Sie brachte die Kinder erfolgreich durchs erste Schuljahr: „Jedes Jahr gibt es andere Herausforderungen. Es ist schön, die Kinder dabei zu begleiten und zu sehen, wie sie sich entwickeln.“

Auch Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner fasst das Jahr zusammen: „Die steirischen Schulen haben in diesem Schuljahr eindrucksvoll bewiesen, was Bildung leisten kann. Jetzt ist Zeit zum Durchatmen, zum Kraftschöpfen und für einen Sommer, der Erholung schenkt.“

Sommerschule in der Steiermark

In den letzten beiden Ferienwochen findet in 182 steirischen Schulen die Sommerschule statt. Heuer sind rund 7671 steirische Kinder angemeldet, 1612 mehr als im Vorjahr. 1780 Schüler nehmen verpflichtend teil. 879 Lehrer sind im Einsatz.

Für die fünf Schüler aus Thal geht es jetzt erst einmal in den Urlaub: „Ich fahr mit meiner Mama und meinem Papa nach Italien“, ist Laura schon aufgeregt. Bei Hannah dürfen auch Oma und Opa mitkommen. Elias freut sich derweil auf einen Besuch bei seiner Familie in Bosnien.

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