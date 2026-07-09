Grenade Exploded
Professional Soldier (23) Seriously Injured During Firing Exercise
A 23-year-old professional soldier was seriously injured on Wednesday in Judenburg (Styria) during an exercise as part of the Austrian Armed Forces’ shooting training. An accident investigation committee has already been established to determine the cause of the incident.
The accident occurred on Wednesday around 11:45 a.m. at a firing range in Judenburg (Murtal district). A group of professional soldiers was undergoing shooting training there when the explosion occurred.
The 23-year-old soldier from Klagenfurt was assigned as a loader on a grenade launcher and tasked with reloading live grenades. According to the investigation so far, he appears to have already inserted the first grenade into the barrel and been in the process of reloading a second one before the first shot had been fired.
Due to this premature reloading, the first grenade is believed to have detonated inside the barrel, leading to the catastrophic explosion.
No indication of third-party negligence
The soldier sustained minor injuries to his face and severe injuries to his hands. Austrian Armed Forces medics provided first aid and transported the seriously injured man to the Judenburg Regional Hospital.
According to the police, the on-site investigation, interviews with eyewitnesses, and the injured man’s initial statements revealed no evidence of third-party negligence. The Austrian Armed Forces established an internal accident commission to reconstruct the exact sequence of events.
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