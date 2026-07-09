"Highly suspicious"
Red Card Controversy: Trump’s World Cup Chief Takes a Swipe at Referee
Following the scandal surrounding the rescinded red card at the World Cup, the White House’s FIFA liaison, Andrew Giuliani, has cast doubt on the referee’s integrity.
He finds it “highly suspicious” that referee Raphael Claus was already under investigation in 2024 for issuing incorrect red cards and match-fixing, the “Guardian” quoted the World Cup liaison as saying.
Claus had sent off U.S. forward Folarin Balogun with a red card during the 2-0 victory over Bosnia and Herzegovina in the Round of 32, which would have suspended him for the Round of 16 match against Belgium. However, FIFA surprisingly rescinded the suspension.
No Chance Despite Trump’s Intervention
U.S. President Donald Trump had previously stated that he had called FIFA to request a review of the suspension, a move that drew widespread criticism. The U.S. ultimately lost the match against Belgium 1–4 with Balogun on the field.
Objection from Reporter
In response to a reporter’s objection that Claus had only been summoned as a witness in the investigation in Brazil and had not been accused of any wrongdoing himself, Giuliani said, “He wasn’t accused of any wrongdoing—that’s clear to us.” Nevertheless, he claimed, the situation was comparable to the investigations from back then.
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