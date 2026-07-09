Bei Millionen-Projekt wurde Meilenstein gefeiert

Im Vollbetrieb werden an diesem neuen Standort 150 Personen beschäftigt sein und Kunden aus der Gastronomie sowie Hotellerie, Gewerbetreibende aller Art und Vereine mit einem Sortiment bestehend aus mehr als 20.000 Artikeln beliefern. Das Angebot reicht von regionalen Spezialitäten, Frischeprodukten und Getränken bis hin zu Non-Food-Artikeln und professionellen Dienstleistungen für Gastronomie und Hotellerie.