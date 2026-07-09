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09.07.2026 03:30

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Open-Air-Kindertheater: Voll verzwergt; 23., Fridtjof-Nansen-Park, 17 bis 17.45 Uhr

Wienerlieder mit Biss; 9., Strudlhofstiege, 19 bis 20.45 Uhr

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