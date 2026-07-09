Jobverlust, Krankheit, Scheidung: Plötzlich pleite

Schulden treffen nicht nur Menschen ohne Maß und Ziel, sondern auch Kranke, Witwen und Alleinerzieherinnen. Wir zeigen echte Fälle und erklären, wie Betroffene rechtzeitig gegensteuern und zurück in ein geordnetes Leben finden. Mehr als 12.000 Wiener suchten im Vorjahr Hilfe bei der Schuldenberatung des Fonds Soziales Wien. Fünf Schicksale zeigen, wie rasch aus Stabilität eine Existenzkrise wird. Das und mehr lesen Sie heute in Ihre „Krone“ sowie auf krone.at
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