Sicherheitstag lockte viele Tiroler Schüler an

Die ÖBB, die Polizei und das Rote Kreuz luden zum Aktionstag am Innsbrucker Hauptbahnhof ein. Das Training mit dem Defi, Probe sitzen auf dem Bike der Exekutive und eine Zugbesichtigung standen dabei im Fokus.
Wie verwende ich im Notfall einen Defibrillator richtig? Wie schütze ich mein Zuhause vor Einbrechern? Und wie sieht das Sicherheitskonzept an Bahnhöfen und auf den Gleisen aus? Antworten auf diese und noch weitere Fragen erhielten Interessierte am Mittwoch beim Innsbrucker Hauptbahnhof.
Von 10 bis 14 Uhr luden die ÖBB gemeinsam mit der Polizei und dem Roten Kreuz zum Sicherheitstag ein.
Mitmachstationen waren gut besucht
Die Exekutive war mit ihrem bereits etablierten und beliebten Format „Coffe with Cops“ mit einem Experten der Kriminalprävention und einem Motorradspezialisten vor Ort vertreten. Unterdessen boten die Sanitäter am „HERZsicher-Stand“ einen Auffrischungskurs in Sachen Leben retten an, während ein Sicherheitsteam der ÖBB Einblicke in die tägliche Arbeit gab.
Ein Highlight war die Besichtigung des neuen Nahverkehrszuges vom Typ „Desiro ML“. Im Rahmen der letzten Schulwoche nutzten vor allem mehrere Schulklassen dieses spannende Angebot samt Mitmachstationen.
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