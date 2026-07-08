Sicherheitstag lockte viele Tiroler Schüler an

Mitmachstationen waren gut besucht

Die Exekutive war mit ihrem bereits etablierten und beliebten Format „Coffe with Cops“ mit einem Experten der Kriminalprävention und einem Motorradspezialisten vor Ort vertreten. Unterdessen boten die Sanitäter am „HERZsicher-Stand“ einen Auffrischungskurs in Sachen Leben retten an, während ein Sicherheitsteam der ÖBB Einblicke in die tägliche Arbeit gab.