Keine „Liebesheirat“, aber die Polit-Ehe läuft gut

Insgesamt 124 Regierungssitzungen gab es in dieser Legislaturperiode in Niederösterreich bereits, jetzt ging es in die Sommerpause. Die bisherige Bilanz: Meilensteine sind die Beschlüsse für das Doppelbudget 2027/28, die Gesundheitsregion Weinviertel, die Einrichtung der „Beobachtungsstelle Radikaler Islam“, die strengeren Regeln bei der Sozialhilfe sowie die Reform der Bauordnung.