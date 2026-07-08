Tiroler Forscher holen mehr aus jeder Blutspende

Intern entwickelter Computer-Algorithmus

Seit März 2025 wird im Zuge der Blutspende ein kleines Blutbild erstellt. Der neue Algorithmus, der vom Team der Blutbank der Tirol Kliniken entwickelt wurde, erstellt basierend auf den gewonnenen Daten eine Liste für die bestmögliche Zusammenführung der Blutspenden für die Thrombozytenherstellung. Dadurch können Schwankungen hinsichtlich der Thrombozyten-Anzahl in den produzierten Konzentraten vermieden werden.