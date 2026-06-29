Mehr Menschen in Tirol können jetzt Leben retten

Die Änderungen basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und gewährleisten weiterhin höchste Sicherheitsstandards für Spender und Empfänger von Blutprodukten“, erklärt Manfred Gaber, Leiter des Blutspendedienstes beim Roten Kreuz Tirol. Eine wesentliche Neuerung betrifft dabei Menschen, die sich zwischen den Jahren 1980 und 1996 länger als sechs Monate in Großbritannien oder Nordirland aufgehalten oder dort Blutprodukte erhalten haben. „Diese Menschen waren bislang aufgrund einer möglichen Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung, der menschlichen Form des ,Rinderwahnsinns’, dauerhaft von Blutspende ausgeschlossen. Diese Regelung wurde nun aufgehoben, eine Blutspende ist uneingeschränkt möglich“, schildert Gaber.