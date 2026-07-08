Junge Luchs-Zwillinge erkunden den Wilden Berg

Nach dem Wildkatzen-Nachwuchs gibt es nun auch bei den Luchsen am Wilden Berg in Mautern Jungtiere. Die vor fünf bis sechs Wochen geborenen Zwillinge erkunden bereits ihr Gehege.
Die Tierwelt am Wilden Berg in Mautern (Bezirk Leoben) freut sich aktuell über allerlei Nachwuchs: Nach den erst kürzlich geborenen Wildkätzchen wirbelt nun auch Nachwuchs durchs Luchsgehege. Luchsdame Nora hat vor fünf bis sechs Wochen Zwillinge zur Welt gebracht, die pünktlich zum Ferienstart in der Steiermark mit ersten Erkundungen im Gehege beginnen.
Neunter Luchs-Wurf
Die Zwillinge sind bereits der neunte Wurf der beiden Luchse Nora und Norbert. Das Geschlecht der Jungtiere ist bislang noch unbekannt. „Besonders spannend ist zu beobachten, wie die beiden Luchszwillinge gemeinsam mit ihren einjährigen Geschwistern die Welt entdecken. Von Tag zu Tag werden sie mutiger und neugieriger“, sagt Sonja Gollenz, zoologische Leiterin am Wilden Berg. Mit etwas Glück können Besucher die beiden Luchsjungtiere bereits bei ihren ersten Entdeckungstouren beobachten.
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