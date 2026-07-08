Junge Luchs-Zwillinge erkunden den Wilden Berg

Neunter Luchs-Wurf

Die Zwillinge sind bereits der neunte Wurf der beiden Luchse Nora und Norbert. Das Geschlecht der Jungtiere ist bislang noch unbekannt. „Besonders spannend ist zu beobachten, wie die beiden Luchszwillinge gemeinsam mit ihren einjährigen Geschwistern die Welt entdecken. Von Tag zu Tag werden sie mutiger und neugieriger“, sagt Sonja Gollenz, zoologische Leiterin am Wilden Berg. Mit etwas Glück können Besucher die beiden Luchsjungtiere bereits bei ihren ersten Entdeckungstouren beobachten.