88-Jährige in Bett gezerrt: Polizei sucht Täter

Mitten in der Nacht war ein noch Unbekannter in das Haus einer Pensionistin (88) in Tullnerbach im Wienerwald eingestiegen. Nachdem er ertappt worden war, zerrte er das Opfer ins Schlafzimmer. Das Betätigen der Notfall-Uhr trieb – wie berichtet – den Mann in die Flucht. Nun hofft die Polizei mit einem Phantombild auf Hinweise.