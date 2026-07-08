Mehrere Verletzte bei Unfall mit drei Fahrzeugen

Dienstagnachmittag gegen 15.55 Uhr war eine 52-Jährige mit ihrem Pkw auf der L111 bei Tragöß (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte sie in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein und touchierte dabei den entgegenkommenden Pkw einer 42-jährigen Salzburgerin. Dadurch wurde deren Fahrzeug um etwa 90 Grad gedreht und kam mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand. In weiterer Folge kollidierte die 52-Jährige frontal mit einem nachfolgenden Pkw, der von einem 52-jährigen Mann aus Graz gelenkt wurde.