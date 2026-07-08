Mehrere Verletzte bei Unfall mit drei Fahrzeugen

Am Dienstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L111 im steirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Gleich drei Fahrzeuge kollidierten. Mehrere Personen wurden teils schwer verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.
Dienstagnachmittag gegen 15.55 Uhr war eine 52-Jährige mit ihrem Pkw auf der L111 bei Tragöß (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte sie in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein und touchierte dabei den entgegenkommenden Pkw einer 42-jährigen Salzburgerin. Dadurch wurde deren Fahrzeug um etwa 90 Grad gedreht und kam mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand. In weiterer Folge kollidierte die 52-Jährige frontal mit einem nachfolgenden Pkw, der von einem 52-jährigen Mann aus Graz gelenkt wurde.
Sperre der L111
Im Auto der Salzburgerin befanden sich insgesamt fünf Personen, im Pkw des Grazers vier. Bei dem Unfall wurden sämtliche Beteiligten verletzt. Eine 48-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung, die sich im Fahrzeug des 52-Jährigen befand, erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung vom Rettungshubschrauber in das UKH nach Graz geflogen. Die weiteren Verletzten wurden ebenfalls in das UKH Graz sowie das LKH Leoben gebracht.
Es standen mehrere Streifen der Polizei, die Feuerwehren Tragöß und St. Katharein an der Laming mit insgesamt 30 Leuten, das Rote Kreuz mit 17 Kräften und einem Notarzt sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz. Die L111 war für die Dauer der Rettungs-, Berge- und Aufräumarbeiten bis circa 17.25 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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