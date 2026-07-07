A bombshell! ÖVP Secretary General Marchetti Resigns

A bombshell! ÖVP executive Nico Marchetti, who had recently come under pressure, is stepping down. The 36-year-old Viennese had most recently made a mistake in the appointment of a new ORF director general. However, he was also blamed for the ÖVP’s disastrous poll numbers. According to information from the “Krone,” Markus Gstöttner will succeed him.