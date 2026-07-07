No Longer Part of the Program in 2030
Shock! IOC Removes Traditional Sport from Program
Olympic upheaval over Nordic combined! As the International Olympic Committee announced on Tuesday following a meeting of its Executive Board, the traditional sport is being dropped from the program.
The end of Nordic combined’s Olympic run is now officially sealed. There had long been speculation about the future of this traditional sport, but now—at least as far as the Olympics are concerned—it has suffered a bitter setback. On Tuesday, the IOC decided that the time-honored combination of ski jumping and cross-country skiing will no longer be part of the program at the 2030 Winter Games in the French Alps—after more than 100 years.
However, alpine snowboarders will remain in the program with the parallel giant slalom. Freeride (ski and snowboard) and Synchro9 (figure skating) will make their Olympic debuts.
Bad News
“Today’s decision by the IOC is bad news for Austrian winter sports and a serious blow to the Nordic combined,” said ÖSV Sports Director Mario Stecher in a statement. Hardly any other discipline embodies tradition and an Austrian success story as much as this one. “We are deeply disappointed that the visible progress of this sport was not given sufficient consideration.”
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