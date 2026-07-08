Wo Bio-Gemüse Menschen neue Perspektiven schenkt

Frisches Bio-Gemüse, regionale Küche und ein Neustart für Menschen, die obdachlos waren: Die VinziRast in Mayerling verbindet Landwirtschaft mit sozialer Verantwortung. Kunden können dort nicht nur saisonale Lebensmittel genießen, sondern gleichzeitig ein Resozialisierungsprojekt unterstützen.
Wer in Mayerling eine Kiste mit frischem Bio-Gemüse kauft, nimmt weit mehr mit nach Hause als Salate, Kräuter oder Tomaten. Hinter jeder Ernte steckt ein Projekt, das Menschen nach einer schwierigen Lebensphase wieder Halt, Struktur und neue Perspektiven geben soll.
Gemeinsames Projekt
Seit fast drei Jahren betreibt die VinziRast am Land in Mayerling im Bezirk Baden eine biologische Landwirtschaft. Gemeinsam mit einer Gastwirtschaft und einem Seminarhotel bildet sie das Herzstück eines Projekts, das freiwillige Mitarbeiter und ehemals obdachlose Menschen zusammenführt. Gemeinsam bewirtschaften sie die Felder, kümmern sich um die Ernte und verarbeiten die Produkte direkt vor Ort.
„Wir bieten in Mayerling ein Zuhause mit Gemeinschaft und Sinn. Eine Landwirtschaft zu betreiben und die eigenen Produkte zu verarbeiten, ist eine wunderschöne Aufgabe. Und das Wichtigste für uns soziale Wesen: Man ist Teil eines großen Ganzen“, sagt Michael Schmidt, Leiter der Landwirtschaft.
Saisonale Vielfalt aus eigenem Anbau
Je nach Jahreszeit wachsen auf den Feldern Salate, Kräuter, Gurken, Paprika, Tomaten und viele weitere Gemüsesorten. Sämtliche Produkte stammen aus eigenem Bio-Anbau und werden sowohl in der Gastwirtschaft verarbeitet als auch über die Bio-Hofkisten angeboten. Diese können wöchentlich oder alle zwei Wochen bezogen werden. Abholstationen gibt es neben Mayerling auch an mehreren Standorten in Wien sowie in Mödling.
Mehr als nur Landwirtschaft
Für die VinziRast steht jedoch nicht allein die Lebensmittelproduktion im Mittelpunkt. Die tägliche Arbeit auf den Feldern schafft feste Strukturen, vermittelt Verantwortung und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Gerade für Menschen, die zuvor obdachlos waren, kann dieser geregelte Alltag ein wichtiger Schritt zurück in ein selbstbestimmtes Leben sein.
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