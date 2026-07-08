Wo Bio-Gemüse Menschen neue Perspektiven schenkt

Saisonale Vielfalt aus eigenem Anbau

Je nach Jahreszeit wachsen auf den Feldern Salate, Kräuter, Gurken, Paprika, Tomaten und viele weitere Gemüsesorten. Sämtliche Produkte stammen aus eigenem Bio-Anbau und werden sowohl in der Gastwirtschaft verarbeitet als auch über die Bio-Hofkisten angeboten. Diese können wöchentlich oder alle zwei Wochen bezogen werden. Abholstationen gibt es neben Mayerling auch an mehreren Standorten in Wien sowie in Mödling.