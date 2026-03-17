Was gegen Langzeit-Arbeitslosigkeit hilft

Die Situation am Arbeitsmarkt ist angespannt: immer mehr Menschen bleiben zu lange in der Arbeitslosigkeit stecken. In Niederösterreich haben sich befristete Arbeitsverhältnisse und „Gemeindejobs“ bewährt.
Immer mehr Arbeitslose suchen länger als ein Jahr nach einem Job. Das lässt die Zahl der Langzeitarbeitslosen in die Höhe schnellen: Das Arbeitsmarktservice (AMS) verzeichnet hier einen Anstieg um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in Niederösterreich sind es alleine 15 Prozent. Wer schon lange keinen Job mehr hat, bringt oft mehrere Probleme mit zur AMS-Beratung: fehlende Routine im Berufsalltag, oder auch Zweifel am eigenen Können. Aber auch die Skepsis vieler Unternehmen wird zum Hindernis. Langzeitarbeitslose werden oft gar nicht zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen.
Wieder mehr Selbstvertrauen
Mit dem Projekt „proaktiv NÖ“ will das AMS NÖ hier unterstützen: Mit mehr Zeit für Gespräche und befristeten Dienstverhältnissen. In Schwechat fanden so im Vorjahr 140 Langzeitarbeitslose wieder einen Job. „Wir kooperieren aber auch mit den Gemeinden, denn dort gibt es immer was zu tun“, sagt AMS-Schwechat-Leiter Michael Schöpf. Bürgermeisterin Karin Baier bringt Beispiele ein: „Wir finden mit „proaktiv NÖ“ oft passende Personen für die Stadtgärtnerei oder den Bauhof. Auch Ältere finden so wieder einen Job“. Dass ein Neustart gelingen kann, weiß zum Beispiel Daniela Moldovan: Mit vier Kindern und langer Jobsuche hat sie ab Juni 2025 über das Programm nach einem Praktikum nun seit August wieder mit zwei Beinen fest im Berufsleben Fuß gefasst.
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