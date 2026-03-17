Was gegen Langzeit-Arbeitslosigkeit hilft

Wieder mehr Selbstvertrauen

Mit dem Projekt „proaktiv NÖ“ will das AMS NÖ hier unterstützen: Mit mehr Zeit für Gespräche und befristeten Dienstverhältnissen. In Schwechat fanden so im Vorjahr 140 Langzeitarbeitslose wieder einen Job. „Wir kooperieren aber auch mit den Gemeinden, denn dort gibt es immer was zu tun“, sagt AMS-Schwechat-Leiter Michael Schöpf. Bürgermeisterin Karin Baier bringt Beispiele ein: „Wir finden mit „proaktiv NÖ“ oft passende Personen für die Stadtgärtnerei oder den Bauhof. Auch Ältere finden so wieder einen Job“. Dass ein Neustart gelingen kann, weiß zum Beispiel Daniela Moldovan: Mit vier Kindern und langer Jobsuche hat sie ab Juni 2025 über das Programm nach einem Praktikum nun seit August wieder mit zwei Beinen fest im Berufsleben Fuß gefasst.