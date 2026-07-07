Arbeitskollegen bedroht: Cobra nahm Mann (43) fest

Ausgangspunkt des Falls war eine Anzeige, die ein 40-jähriger slowakischer Bauarbeiter am Montag auf der Polizeiinspektion Himberg erstattete. Er gab an, dass er und mehrere Landsleute von einem 43-jährigen österreichischen Arbeitskollegen über einen Messenger-Dienst massiv beschimpft und mit dem Tod bedroht worden seien.