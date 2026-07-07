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Waffenfoto verschickt

Arbeitskollegen bedroht: Cobra nahm Mann (43) fest

Niederösterreich
07.07.2026 12:43
Die Cobra nahm den Bauarbeiter fest.
Die Cobra nahm den Bauarbeiter fest.(Bild: P. Huber)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Mit massiven Todesdrohungen gegen mehrere Arbeitskollegen hat ein 43-Jähriger im Bezirk Bruck an der Leitha einen Cobra-Einsatz ausgelöst. Um seinen Drohungen Nachdruck zu verleihen, verschickte der Mann per Handy auch das Foto eines Waffenschranks mit mehreren Sturmgewehren. Er wurde festgenommen.

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Ausgangspunkt des Falls war eine Anzeige, die ein 40-jähriger slowakischer Bauarbeiter am Montag auf der Polizeiinspektion Himberg erstattete. Er gab an, dass er und mehrere Landsleute von einem 43-jährigen österreichischen Arbeitskollegen über einen Messenger-Dienst massiv beschimpft und mit dem Tod bedroht worden seien.

Fotos von Sturmgewehren
Besonders beunruhigend: Der Verdächtige verschickte auch ein Foto eines geöffneten Waffenschranks mit mehreren Sturmgewehren. Weil die Ermittler eine konkrete Gefährdung nicht ausschließen konnten, wurde das Einsatzkommando Cobra hinzugezogen.

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Noch am Montagnachmittag nahmen Cobra-Beamte den 43-Jährigen an seiner Wohnadresse im Bezirk Bruck an der Leitha vorläufig fest. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung fanden die Ermittler allerdings keine Schusswaffen.

„Habe keine Waffen“
Bei seiner Einvernahme räumte der Beschuldigte ein, die bedrohlichen Nachrichten verschickt zu haben. Das Bild des Waffenschranks stamme jedoch aus dem Internet und er selbst besitze keine Waffen, erklärte der 43-Jährige.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der Mann in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Drohung ermittelt.

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