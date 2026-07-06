Bein unter 1500 Kilo schwerer Kiste eingeklemmt

Schockmoment am Montagvormittag in einer Lagerhalle in Unterlangkampfen in Tirol: Eine rund 1500 Kilogramm schwere, mit Glasscheiben beladene Kiste kippte plötzlich um und klemmte das Bein eines 52-jährigen Arbeiters ein. Der Mann erlitt dabei einen offenen Bruch und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
In der Lagerhalle einer Firma in Unterlangkampfen wollte der 52-jährige deutsche Angestellte aus dem Raum Rosenheim gegen 10 Uhr mit einem Brecheisen eine Holzkiste öffnen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die schwere, mit Glasscheiben gefüllte Kiste jedoch die Balance und stürzte um.
Mithilfe von Gabelstapler befreit
Der Arbeiter wurde dabei am linken Bein eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien. „Ein 33-jähriger Kollege reagierte geistesgegenwärtig und hob die massive Kiste mithilfe eines Gabelstaplers an“, erklärt die Polizei. Anschließend leistete er sofort Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen.
Der 52-Jährige erlitt einen offenen Bruch am linken Bein und wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.
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