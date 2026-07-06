Bein unter 1500 Kilo schwerer Kiste eingeklemmt

Schockmoment am Montagvormittag in einer Lagerhalle in Unterlangkampfen in Tirol: Eine rund 1500 Kilogramm schwere, mit Glasscheiben beladene Kiste kippte plötzlich um und klemmte das Bein eines 52-jährigen Arbeiters ein. Der Mann erlitt dabei einen offenen Bruch und musste ins Krankenhaus gebracht werden.