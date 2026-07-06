19-Jähriger am frühen Morgen auf Straße überfallen

Ermittlungen laufen

Eine umgehend eingeleitete Großfahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Der Täter dürfte zwischen 18 und 20 Jahre alt gewesen sein. Er war etwa 190 Zentimeter groß und von muskulöser Statur. Auffällig waren seine kurzen, lockigen dunklen Haare sowie sein südländisches Erscheinungsbild. Er sprach Deutsch, allerdings ohne erkennbaren Dialekt. Bekleidet war der Unbekannte mit einem hellblauen T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose.