19-Jähriger am frühen Morgen auf Straße überfallen

Schock am frühen Montagmorgen in Absam in Tirol: Ein 19-jähriger Österreicher ist auf offener Straße Opfer eines Raubüberfalls geworden. Ein bislang unbekannter Täter drückte den jungen Mann gegen ein Geländer, bedrohte ihn und erbeutete Bargeld. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.
Der Überfall ereignete sich am Montag zwischen 7.50 Uhr und 8 Uhr im Breitweg. „Der 19-Jährige war zuvor mit dem Bus aus Innsbruck gekommen und zu Fuß in Richtung Norden unterwegs“, erklärt die Polizei. Unmittelbar nach der Bushaltestelle „Breitweg“ begegnete ihm der spätere Täter.
Nur ein paar Euro weg
Ohne Vorwarnung drängte der Unbekannte den jungen Mann gegen ein Straßengeländer und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. „Das Opfer übergab einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag“, so die Ermittler. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Norden.
Ermittlungen laufen
Eine umgehend eingeleitete Großfahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Der Täter dürfte zwischen 18 und 20 Jahre alt gewesen sein. Er war etwa 190 Zentimeter groß und von muskulöser Statur. Auffällig waren seine kurzen, lockigen dunklen Haare sowie sein südländisches Erscheinungsbild. Er sprach Deutsch, allerdings ohne erkennbaren Dialekt. Bekleidet war der Unbekannte mit einem hellblauen T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose.
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