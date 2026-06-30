EU-Tötung von Sika-Hirschen sorgt für Empörung

All das löste bei Niederösterreichs Tierschützern zu Recht „Brunftschreie“ der Empörung aus. Dieser Öko-Widersinn freilich treibt jetzt auch der bekannt tierliebenden Landeschefin Johanna Mikl-Leitner die Zornesröte ins Gesicht: „Unsere Wildtierzüchter im weiten Land halten ihre Tiere mit höchstem Respekt und mit Sorgfalt! Die von der EU befohlene Tötung von Tausenden Schützlingen zeigt, wie wenig die Damen und Herren in der europäischen Machtzentrale von Tierwohl verstehen.“ Besonders empörend: Der Brüsseler „Hinrichtungsbefehl“ für etwa 2000 Vierbeiner im weiten Land gefährdet die Existenz Hunderter Familienbetriebe. Denn Entschädigungen sind nicht geplant.