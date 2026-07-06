Neuer Master: Graz wird „Psychotherapie-Hochburg“

Am Freitag platzte die Grazer Stadthalle noch aus allen Nähten, als sich mehr als 2300 Bewerber dem Aufnahmetest für exakt 406 Studienplätze in Human- und Zahnmedizin stellten. Am Montag gab’s ein Da capo – in überschaubarerem Ausmaß.
Für das im Herbst startende Masterstudium Psychotherapie an Uni und Med Uni Graz wurden Kandidaten drei Stunden lang auf Herz und Nieren getestet. Die Erfolgsaussichten sind ungleich größer: 159 Interessenten erschienen, 140 Plätze sind in Graz vorgesehen.
Kooperation von Uni und Med Uni
Österreichweit sind für das neue Studium 500 Plätze in Wien, Linz, Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt und Krems eingeplant, Graz wird mit seinen 140 Studierenden zur „Hochburg der Psychotherapie-Ausbildung in Österreich“, sagt Uni-Vizerektorin Catherine Walter-Laager. Vizerektor Erwin Petek von der Med Uni betont die enge Kooperation der beiden Häuser und die Anbindung an die Lehrspitäler. Damit würden „Theorie und Praxis von Beginn an eng verzahnt“.
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