Neuer Master: Graz wird „Psychotherapie-Hochburg“

Kooperation von Uni und Med Uni

Österreichweit sind für das neue Studium 500 Plätze in Wien, Linz, Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt und Krems eingeplant, Graz wird mit seinen 140 Studierenden zur „Hochburg der Psychotherapie-Ausbildung in Österreich“, sagt Uni-Vizerektorin Catherine Walter-Laager. Vizerektor Erwin Petek von der Med Uni betont die enge Kooperation der beiden Häuser und die Anbindung an die Lehrspitäler. Damit würden „Theorie und Praxis von Beginn an eng verzahnt“.