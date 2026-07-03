Medizin-Test: 2300 Bewerber auf 400 Studienplätze

Die Zahlen sprechen für sich: 2321 großteils junge Menschen, die sich für eine medizinische Karriere interessieren, ließen am Freitag das Aufnahmeverfahren für das Studium in Graz über sich ergehen. Angemeldet hatten sich 2824 Personen, mit einer Antrittsquote von 82,2 Prozent liegt man im langjährigen Schnitt – und knapp über dem Wert für Gesamt-Österreich: 16.880 Personen hatten sich für Wien, Innsbruck, Linz und Graz beworben, 13.248 (78,5 Prozent) traten letztlich an.